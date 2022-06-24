نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. تسجيل 1,657 إصابة جديدة بفيروس كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يونيو 2022 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن أجرت وزارة الصحة الإماراتية 312,752 فحصاً جديداً في الدولة، مما أسفر عن كشف 1,657 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 935345 حالة. وتم رصد حالة وفاة واحدة في الدولة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2310 وفاة. وكشفت الوزارة عن شفاء 1,665 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا لتسجل حالات الشفاء 915857 حالة.