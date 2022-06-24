نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُرسل طائرة مواد غذائية عاجلة لمتضرري زلزال أفغانستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يونيو 2022 04:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، فجر اليوم الجمعة، طائرة تحمل 30 طناً من المواد الغذائية العاجلة لمتضرري الزلزال الذي ضرب أفغانستان مؤخراً وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى.

وجاءت هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وذلك من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر، وبالتنسيق اللوجستي مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتأتي هذه الإغاثة المشتركة بين المؤسسات الإنسانية الاماراتية استمراراً لنهج الخير الإماراتي، ومساعدة المتضررين والفقراء والمحتاجين في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، ترسيخاً لقيمة العطاء الذي لا حدود له والتي اتسمت بها الامارات طيلة الخمسين سنة الماضية.