نشكركم على متابعتكم خبر دولة الإمارات توقع “إعلان كيغالي” بشأن الأمراض المدارية المهملة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يونيو 2022 04:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

في إطار مساهمة دولة الإمارات المتواصلة لمكافحة الأمراض المدارية المهملة وتعاونها مع الشركاء في تبني أحدث الابتكارات والاستراتيجيات لتسريع الخطوات نحو القضاء عليها، تم توقيع “إعلان كيغالي”.

وقال صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عبر حسابه الرسمي في تويتر: “توقيع دولة الإمارات “إعلان كيغالي” بشأن الأمراض المدارية المهملة يأتي في إطار مساهماتنا المتواصلة لمكافحة هذه الأمراض والتعاون مع شركائنا في تبني أحدث الابتكارات والإستراتيجيات لتسريع الخطوات نحو القضاء عليها”.