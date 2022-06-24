نشكركم على متابعتكم خبر برلماني تركي يؤكد متانة علاقات بلاده مع دولة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يونيو 2022 04:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد برلماني تركي على متانة العلاقات بين دولتي الإمارات العربية المتحدة وتركيا، مؤكداً قدرتهما على التعامل مع عدد من القضايا الإقليمية والدولية بشكل فاعل وايجابي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أشار عاكف جاتاي كيليش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي إلى مجالات التعاون الواعدة بين البلدين خاصة الاستثمارات المشتركة في مشروعات اقتصادية تعود بالنفع على الجانبين وعلى رجال الأعمال في البلدين.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الدولتين الصديقتين برلمانياً في المنتديات المتعددة الأطراف في إطار الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات ذات الصلة لافتا إلى جهود مكافحة الإرهاب والمشكلات الدولية المتعلقة بالتضخم وأزمة الغذاء.