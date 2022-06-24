نشكركم على متابعتكم خبر إجراء مباحثات سورية إماراتية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يونيو 2022 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحثت لبانة مشوح، وزيرة الثقافة السورية، العلاقات الثقافية بين بلادها ودولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً بالقائم بأعمال سفارة الإمارات بدمشق المستشار عبد الحكيم إبراهيم النعيمي.

وبحسب وكالات، استعرض الجانبان مسار العلاقات بين البلدين، ونوّها بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه والتطور على المستوى الثقافي.

كما وناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجالات الكتاب والتراث والترميم والتوثيق والمتاحف والتأهيل الموسيقي للأطفال وتمكين اللغة العربية.