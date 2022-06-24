نشكركم على متابعتكم خبر بدءاً من الغد.. مطار دبي الدولي يستقبل 2.4 مليون مسافر خلال 11 يوماً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يونيو 2022 09:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

يتجهز مطار دبي الدولي “DXB” لاستقبال 2.4 مليون مسافر خلال الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 4 يوليو المقبل، ليصل متوسط عدد الركاب اليومي إلى 214 ألف مسافر.

ويتوقع أن يستقبل المطار نحو 235 ألف مسافر في 2 يوليو المقبل، ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاماً، فيما يشهد المطار معدل حركة الركاب نفسها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تصادف يومي 8 و9 يوليو المقبل.

ووجهت مؤسسة مطارات دبي مجموعة من النصائح والإرشادات للمسافرين في ظل ما سيشهده مطار دبي الدولي “DXB” من فترة استثنائية مزدحمة خلال الأسبوعين المقبلين مع بداية موسم العطلات الدراسية الصيفية وإجازة عيد الأضحى المبارك.

وتحرص مؤسسة مطارات دبي على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء في قطاع الطيران وعمليات المراقبة والشركاء الاستراتيجيين والتجاريين والخدميين لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين منذ لحظة وصولهم إلى المطار وحتى بوابة الصعود إلى الطائرة.

هذا ودعت مطارات دبي المسافرين إلى اتباع مجموعة من النصائح لقضاء رحلة ممتعة والحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة خلال موسم العطلات القادم بما يشمل الاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر لوجهة السفر والتأكد من جميع الوثائق الضرورية للسفر مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار.