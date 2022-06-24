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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يونيو 2022 08:53 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

وُقِّعت اتفاقية شراكة حصرية بين مصرف أبوظبي الإسلامي و”فيزا”، تهدف إلى تعزيز نمو الدفع الرقمي وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملاء المصرف في دولة الإمارات.

وبحسب الاتفاقية، سيبدأ مصرف أبوظبي الإسلامي في مواءمة جميع محفظة بطاقاته المغطاة​ وبطاقات الخصم لتكون حصرًا ضمن شبكة “فيزا”، ومن بينها بطاقاته المميزة، مثل “فيزا إنفينيت بريفيليج” و”فيزا إنفينيت” و”فيزا سيغنتشر”.

وأفاد محمد عبد الباري، الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي قائلاً: من شأن تعزيز شراكتنا مع “فيزا” أن تمكننا من تسريع تقديم المزيد من حلول الدفع الرقمي لكل شرائح عملائنا، سواء من الأفراد أو الشركات، وتقديم عروض دفع لا مثيل لها من حيث القيمة والحجم، بما يلبي تطلعات عملائنا.

وتابع عبد الباري: هذه الاتفاقية متناغمة مع إستراتيجيتنا للرقمنة، التي تركز على الاستفادة من التقنيات والحلول المالية المبتكرة، لتقديم خدمات ومنتجات رقمية، تعزز قدرات عملائنا بطريقة آمنة، والاستفادة من كل منتجاتنا وخدماتنا التي تعتمد على المنصات الرقمية.” واضاف : في إطار هذه الشراكة المتجددة، سيستمر كلا الطرفين في العمل معًا لتعزيز قدرات الدفع الرقمي للعملاء من خلال الحلول القائمة على البيانات وتقديم منتجات مميزة باستخدام المنصات الرقمية المبتكرة، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة العملاء من خلال العروض التجريبية والأصول التي ترعاها شركة “فيزا”، وزيادة الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف بالاستعانة بحلول المخاطر والبيانات التي توفرها “فيزا”.

بدورها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي، ونائب الرئيس الأول لمجموعة “فيزا” في دول مجلس التعاون الخليجي: “لدينا علاقات شراكة ممتدة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، ويسعدنا اليوم توقيع هذه الاتفاقية للشراكة الحصرية. فقد عملنا معًا على مدى سنوات طويلة لتطوير منتجات وبرامج حصرية تقدم تجارب دفع سلسة وآمنة ومجزية لحاملي بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي.