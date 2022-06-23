نشكركم على متابعتكم خبر ذياب بن محمد بن زايد ‎يطلق مشروع إنشاء “تيم لاب فينومينا أبوظبي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 07:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أطلق سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مشروع إنشاء “تيم لاب فينومينا أبوظبي” الذي يعرض تجارب تفاعلية من عالم الفنون الرقمية لإثراء المشهد الفني في منطقة السعديات الثقافية.

حيث تم تصميم هذه المنصة الإبداعية الجديدة على مساحة إجمالية تصل إلى 17 ألف متر مربع لتصبح جناحاً ثقافياً يحوي تجارب أوسع من الابتكار والإبداع، في مساحة تُحفز الإلهام الفني عند التقاء الفنون والتكنولوجيا ما يثير الفضول والخيال والإبداع لدى جميع زواره، بمنشآت فنية فريدة تعرض أعمالاً فنية رقمية متميزة بأساليب تقنية فائقة الدقة.

وتم إطلاق المشروع في حفل نُظم بممشى السعديات حضره كلّ من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وسعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل الدائرة و سعادة صالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة بالدائرة إضافة إلى كلّ من توشيوكي إينوكو، مؤسس “تيم لاب اليابان” وتكاشي كودو، مدير التواصل في نفس المؤسسة.

وسيحتضن ممشى السعديات معرضاً مصغراً لعرض بعض نماذج الفنون الرقمية التي سيقدّمها مشروع “تيم لاب فينومينا أبوظبي” مستقبلاً، وسيكون مفتوحاً أمام الجمهور اعتباراً من 24 يونيو الجاري وحتى 17 يوليو المقبل لأخذ الزوار وعشاق الفنون الرقمية في رحلة من الاستكشاف في عالم الفن والإبداع.

و تعزيزاً لمكانة أبوظبي بصفتها مركزاً ثقافياً رائداً، سيتمركز “تيم لاب فينومينا أبوظبي” إلى جانب متحفي اللوفر أبوظبي وجوجنهايم أبوظبي وغيرهما من المعالم الفنية والثقافية الرئيسية ضمن منطقة السعديات الثقافية، وسيمثّل هذا المشروع، بتصميمه الهيكلي الفني وعمارته الأيقونية، جسر تواصل بين التاريخ والثقافة والإبداع، ليأخذ الزوار في رحلة من التجارب الفنية الإبداعية الفريدة.

و تمنح هذه المنصة الإبداعية الجديدة فرصة للزوار للسفر عبر رحلة فنية يطلقون فيها العنان لمخيلتهم الفنية والإبداعية وتقدم لهم منظوراً جديداً للعالم من حولنا بطريقة فنية تجمع بين الإبداع والابتكار لتسليط الضوء على الظواهر البيئية.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد خليفة المبارك: “الفضول والخيال جوهر ما نحن عليه كبشر، وبهما أطلقنا جميع اكتشافاتنا واختراعاتنا وابتكاراتنا عبر آلاف السنين”، مضيفاً: “عبر تواجده في نقطة التقاء الفن والتكنولوجيا والطبيعة والخيال الرقمي الفائق، سيقدم فريق /تيم لاب فينومينا أبوظبي/ عالماً من العجائب والإبداع لجميع الزائرين ما يشجع وجهات النظر الجديدة التي تعتبر ضرورية للغاية لبناء مستقبل مزدهر.. ولإضافة عامل جذب بارز آخر إلى وجهتنا الثقافية الرائدة على مستوى العالم، ستكون تجربة هذا المشروع الفني فريدة من نوعها في أبوظبي، مما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية متميزة”.

وقال: “من خلال توفير رحلة تحفز الحواس وتغذي الفضول وتحرّك الخيال وتوقظ التعطش للمعرفة، يدعم /تيم لاب فينومينا أبوظبي/ التزامنا بإلهام جيل جديد من المبدعين والمبتكرين في الإمارة والعالم”.

ويأتي إطلاق مشروع “تيم لاب فينومينا أبوظبي”، تأكيداً على رؤية الإمارة والأهمية التي توليها لإثراء المشهد الثقافي، وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، ترسيخاً لمكانة العاصمة مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار، ومنتِجاً رائداً للمحتوى، ومنصة دولية جاذبة للمهارات الإبداعية، تؤمن بما للثقافة من دور كمحرك رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.. وتسعى أبوظبي إلى توسيع نطاق التعبير الفني والثقافي من خلال تزويد مجتمعها وزوارها ببرنامج ثقافي متنوع مصمم لإلهام الإبداع وتنمية المعرفة.