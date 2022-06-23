نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق أعمال تركيب لوحات ترقيم المباني لنظام العنونة لإمارة رأس الخيمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 07:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة أعمال تركيب لوحات ترقيم المباني لنظام العنونة لإمارة رأس الخيمة، وذلك ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني.

ويأتي ذلك بالشراكة مع هيئة الموارد العامة التي تتولى من خلال مصنع الأرقام مسؤولية طباعة وإنتاج اللوحات، وتعتبر أحد أوجه الشراكة الناجحة بين الدائرة والهيئة بما يعزز التعاون ويخدم تطور الإمارة ويدفعها نحو تحقيق المزيد من التقدم و الازدهار.

وتبدأ عملية تركيب لوحات ترقيم المباني خلال شهر يونيو الجاري، بدءاً من القطاع رقم 4 والذي يشمل مناطق مدينة خليفة بن زايد ومدينة صقر بن محمد والظيت والخران والعرقوب والفلية وعوافي والقرم وخزام والقصيدات والندية، على أن يتم تركيب لوحات باقي مناطق الإمارة حسب الجدول الزمني المخطط.

وأوضح سعادة منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، إن النظام الجديد نظام مبسط وسهل الاستخدام من قبل الجمهور والزوار والسياح و يطبق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ويعتمد على ترقيم متسلسل للمباني والنظام سيسهل الوصول إلى المواقع من خلال رقم المبنى “العنوان”.

وتابع الزعابي أنه تم تدشين جميع بيانات نظام العنوان ضمن تطبيقات وبرامج الملاحة الذي يسهل الوصول إلى الوجهة المطلوبة من خلال رقم المبنى.

بدورها، أكدت المهندسة عائشة سيف الشحي مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية أن مخرجات المشروع ستكون بادية للعيان وذلك بتثبيت وتركيب اللوحات على حسب التصاميم والمعايير للنظام الجديد وذلك بقرابة عدد 66000 لوحة لكل مناطق الإمارة، منوهة إلى أنه سيكون هناك تنظيم حملات توعوية مكثفة للجمهور بمختلف الشرائح مصاحبة لتنفيذ المشروع وقال: “نشجع الجمهور على التعاون مع الشركة العاملة في تركيب اللوحات للوصول إلى الخدمة بالشكل الأمثل وعدم التردد في التواصل مع الدائرة في حال وجود أي استفسارات”.