نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يأمر بتسيير جسر مساعدات جوي إلى أفغانستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 05:53 مساءً - متابعة – نور نجيم :

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بتسيير جسر جوي يحمل سلالا غذائية متكاملة وإمدادات طبية أساسية إلى جانب فريق طبي ومستشفى ميداني إلى أفغانستان.

يأتي إرسال المساعدات في ظل المتابعة المستمرة من دولة الإمارات لمستجدات الوضع الحالي في أفغانستان والمساهمة بفاعلية في التخفيف من تداعيات الوضع هناك.

يذكر أن زلزال مدمر ضرب جنوب شرق أفغانستان مؤخراً وخلف الآلاف من الضحايا والمصابين وما نتج عنه من نقص في الاحتياجات من الغذاء والدواء.