نشكركم على متابعتكم خبر العاهل الأردني يصل إلى البلاد.. ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 05:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

وصل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. عاهل المملكة الأردنية الهاشمية اليوم إلى أبوظبي. في زيارة عمل إلى الدولة.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الرئاسة. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

كما كان في الاستقبال. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان. ولشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

يرافق جلالة الملك عبد الله الثاني وفد يضم. دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن. ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين. ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك.