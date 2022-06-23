نشكركم على متابعتكم خبر هيئة رأس الخيمة للمواصلات تدشن مركز التحكم والرقابة الذكي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

دشنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات ضمن استراتيجيتها التطويرية لأنظمة النقل والمواصلات في الإمارة مركز التحكم والرقابة الذكي والقائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لوسائل النقل والتي تشمل جميع قطاعات النقل /حافلات النقل العام، مركبات الأجرة، حافلات النقل المدرسي، النقل البحري، وأنظمة النقل المصغرة/.

وتتمحور مهام المركز على جمع المعلومات ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية والمتابعة الاَنية والمباشرة لكافة وسائل النقل عن طريق التتبع الذكي والرقابة من خلال أنظمة التتبع والكاميرات الذكية لرصد كافة العمليات التشغيلية بما في ذلك رصدسلوكيات السائقين من خلال نظام “شاهين”.

كما يعمل المركز على رقابة وتتبع أنشطة النقل ودعم المنظومة التشغيلية والتوجيه الذكي لوسائل النقل وتحليل ومعالجة البيانات التشغيلية وعرضها عن طريق لوحات مؤشرات أداء حية تسهل عملية إدارة الأزمات والطوارئ لمنظومة النقل إضافة إلى تكامل مركز التحكم والرقابة الذكي مع التوجهات الحكومية لتحسين جودة الحياة في إمارة رأس الخيمة وتعزيز المدينة الاَمنة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وقال سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي – المدير العام، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق انسيابية النقل للجميع وضمان منظومة نقل اَمنة وموثوقة وذكية على مدار الساعة، حيث سيوفر المركز البيانات التي ستساعد على الإدارة الذكية لوسائل النقل وتوفير خدمات النقل المطلوبة بحسب البيانات والتغذية الراجعة، ويساهم المركز في خفض التكاليف التشغيلية من خلال التوجيه الذكي للحافلات العامة ومركبات الأجرة، والعمل على تطوير الخطط التوسعية المستقبلية لأنظمة النقل.

والجدير بالذكر أن منظومة الكاميرات الذكية والمرتبطة بالمركز ستساهم في تحقيق اسعاد الناس من خلال سهولة تتبع مفقوداتهم في وسائل النقل ورفع نسبة المعثورات. كما سيساهم المركز في تتبع سلوكيات السائقين من خلال رصد سلوكياتهم أثناء قيادة المركبات مما سيرفع مستوى السلامة في وسائل النقل ويعزز من أمن المواصلات في الإمارة.