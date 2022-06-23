نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تستحوذ على 41%من مشاريع الاستثمار الأجنبي عربياً خلال عقدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استحوذت الإمارات على حصة 41% من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2021 .

و ووصل إجمالي المشاريع في الدول العربية خلال عقدين نحو 14443 مشروعا بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار وفرت ما يقرب من مليوني فرصة عمل حسب التقرير السنوي الـ 37 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022 الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” اليوم.

و بينت المؤسسة أن رصدا لنحو 100 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 20 جهة دولية كشف عن تحسن نسبي لوضع الدول العربية خلال عام 2021 في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي واستقرار في مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول وتباين في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج في مقابل تراجع في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية.

و أشار عبد الله أحمد الصبيح المدير العام لـ “ضمان” في افتتاحية التقرير إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجابا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة مع توقعات باستمرار النمو في عام 2022 لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة العربية بمعدل 15% والتكلفة بمعدل 86% لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

و وفق قاعدة بيانات FDI Markets حلت أوروبا الغربية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة لعام 2021 من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع بقيادة المملكة المتحدة التي ساهمت بـ 7.5% من التكلفة و 12.6% من عدد المشاريع في المقابل حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة للمشاريع الأجنبية بنحو 455 مشروعا أما قطاعيا فقد حلت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 51.6% من حيث عدد المشاريع فيما حلت قطاعات الصناعات الكيميائية وخدمات الأعمال والعقارات في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 44% من حيث التكلفة الاستثمارية.

و توقع الصبيح استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022 لاسيما بعد زيادة عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 20% إلى 134 مشروعاً والتكلفة بمعدل 55% الى 6.6 مليارات دولار خلال العام 2021.

و أشار الصبيح إلى مواصلة المؤسسة التي أنشئت في عام 1974، كهيئة عربية إقليمية مشتركة، مساعيها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم منوها إلى تقديمها خدمات تأمين المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية بحجم عمليات تراكمي تجاوز 23 مليار دولار بنهاية العام 2021.

و أكد أهمية مسارعة دول المنطقة إلى تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى قطاعاتها المختلفة خصوصا بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي إثر التداعيات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.