نشكركم على متابعتكم خبر وزير الخارجية يستقبل نظيره الروماني في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 05:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. معالي بوغدان أوريسكو وزير خارجية جمهورية رومانيا.

وخلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي. تم بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والمستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

هذا ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي بوغدان أوريسكو. مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ورومانيا. وما تزخر به من فرص واعدة للنمو والتطور على الصعد كافة.

بدوره. قدم معالي بوغدان أوريسكو خلال اللقاء تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله”. معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأعرب معاليه عن تطلع بلاده إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات. مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.