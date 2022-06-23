نشكركم على متابعتكم خبر اتصال هاتفي يجمع وزير الخارجية ونظيره الكوري الجنوبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 05:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. خلال اتصال هاتفي مع معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية الجديد. العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وخلال الاتصال الهاتفي. هنأ سموه معالي وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية. معرباً عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق في مهام عمله الجديد.

هذا وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بشراكة استراتيجية متميزة أثمرت العديد من الإنجازات في المجالات كافة. مشيراً إلى الحرص على تعميق آفاق التعاون المشترك الإماراتي – الكوري في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.