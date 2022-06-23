نشكركم على متابعتكم خبر فتح باب التسجيل على جوائز “الشارقة الدولي للكتاب” الـ 41 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 05:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

فتحت “هيئة الشارقة للكتاب” باب التسجيل للمشاركة في جائزة الشارقة للترجمة “ترجمان 2022”. وجوائز الدورة الـ41 من “معرض الشارقة الدولي للكتاب”. التي تشمل “جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي” و”جائزة أفضل كتاب عربي” و”جائزة أفضل كتاب أجنبي” و”جائزة الشارقة لتكريم دور النشر”. على أن يستمر استقبال طلبات الترشح حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وتبلغ قيمة جائزة “ترجمان” مليوناً و400 ألف درهم. وهي الجائزة العالمية الأولى من نوعها في مجال الترجمة والتأليف. وتسعى إلى استقطاب المشاركات الإبداعيّة التي تسهم في تعزيز حضور المؤلفات العربية عالمياً. حيث تستقبل ترجمات الكتب التي تتناول الحضارة العربية الإسلامية. شرط أن يكون الإصدار المشارك مترجماً عن اللغة العربية. مع التزام دور النشر بتقديم ما يثبت حقوق الملكية الفكرية وكافة الوثائق المرتبطة بشرعية التأليف والترجمة والنشر والتداول.

أما فئات “جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي” فهي أربع فئات تشمل “أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية” وقيمتها 100 ألف درهم. وفئة “أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات”. وقيمتها 100 ألف درهم و”أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي”. وقيمتها 50 ألف درهم و”أفضل كتاب إماراتي مصور عن الإمارات”. وقيمتها 50 ألف درهم.

وخصصت “جائزة أفضل كتاب عربي” 150 ألف درهم للفائز. أما “جائزة أفضل كتاب أجنبي” فتتوزع على فئتين “جائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي” و”جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي” وقيمة كل منها 50 ألف درهم.

هذا وخصصت الهيئة جوائز لدور النشر تتوزع على ثلاث فئات هي جوائز “أفضل دار نشر محلية” و”أفضل دار نشر عربية” و”أفضل دار نشر أجنبية” وقيمة كل منها 25 ألف درهم.

و تشترط الجوائز أن لا يكون قد مضى أكثر من عامين على الطبعة الأولى للكتب المرشحة.