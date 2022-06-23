سلطان الجابر يلتقي رئيس الوزراء اليوناني وعددا من المسؤولين في أثينا

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، وذلك خلال زيارته إلى أثينا.

ونقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اجتمع معاليه مع كل من معالي نيكوس ديندياس، وزير الخارجية، ومعالي سبريذون أدونيس جورجيادس، وزير التنمية والاستثمار، ومعالي كوستاس سيكريكاس، وزير البيئة والطاقة، وغيرهم من المسؤولين في الحكومة اليونانية وكذلك في القطاع الخاص، وذلك بحضور سعادة سليمان المزروعي، سفير الدولة لدى اليونان، وسعادة مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار، وحمد الحمادي، المدير التنفيذي لمحفظة الطاقة والمرافق في القابضة “ADQ”.

ونقل معاليه في بداية الاجتماع مع رئيس الوزراء تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى اليونان، وتناول النقاش سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص الاستثمار المشترك والتعاون في المجالات التي من شأنها أن توطد التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأوضح معاليه خلال اللقاء أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تركز على استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية والقطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للبلدين.

كما بحث معاليه خلال اجتماعاته مع الوزراء والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة بهدف الارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية جديدة، من خلال البناء على مخرجات زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى أبوظبي في شهر مايو من العام الجاري، والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية وذات الأولوية للبلدين، كما ناقش الجانبان آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حريصة على بناء وتوثيق علاقات التعاون مع المجتمع الدولي، وتولي اهتماماً خاصاً لعلاقاتها الثنائية مع اليونان، وتثمّن جهود الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي ستساهم بلا شك في تعزيز التعاون الثنائي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الصديقين، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف معاليه : منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في نوفمبر 2020، شهدت العلاقات الإماراتية اليونانية نمواً كبيراً على الرغم من تأثير جائحة كورونا على المشهد العالمي، كما ساهمت الشراكة الشاملة في تعزيز التعاون ضمن محاورها الرئيسية التي تتضمن المجال الاقتصادي والتعاون الدولي والاستثمار، والطاقة، والبيئة، والزراعة، وغيرها.

وتم خلال الزيارة عقد “منتدى أعمال إماراتي يوناني” برئاسة “القابضة” /ADQ/ وعدد من الرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات الإماراتية الرائدة في مجالات الطاقة والاستثمار والصحة والزراعة والصناعات الدفاعية والبنية التحتية، والتطوير العقاري، والقطاع المالي.

ويهدف هذا المنتدى بشكل رئيسي إلى تفعيل اتفاقية إنشاء الصندوق الاستثماري المشترك بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى أبوظبي في شهر مايو الماضي، كما سيساهم هذا المنتدى في تعزيز قنوات التواصل بين الشركاء من الجانبين وبما يضمن خلق فرص استثمارية تحت هذا الصندوق.

وقال سعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “القابضة” /ADQ/: يتوافق هذا المنتدى مع رؤية دولة الإمارات ومبادئ الخمسين في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع الاستثمارات الاستراتيجية واستكشاف الفرص التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي المستدام ..مشيرا إلى أن المنتدى يساهم في تعزيز الشراكة والاستثمارات بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الزراعية والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة والسياحة والطيران والتكنولوجيا المالية.

جدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت نمواً ملحوظاً حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات واليونان حوالي 2.1 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 67% مقارنة مع 2020، وبنسبة 23% عن عام 2019، ما يعكس تحقيق قفزة نمو كبيرة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وبلغ رصيد قيمة الاستثمار اليوناني في الإمارات أكثر من 341 مليون درهم لنهاية 2019 منها قرابة 50% في الأنشطة العقارية، و23% منها في النقل والتخزين و20% في البناء والتشييد، والمعلومات والاتصالات بنسبة 4% .. وفي المقابل، زاد رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في اليونان لنهاية 2020 على 954 مليون درهم.