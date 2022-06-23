إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 01:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر سمو الشيخ “منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم”، رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم 1 لسنة 2022.

ويقضي القرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، برئاسة “خالد علي بن زايد”. وعضوية كل من “نجيب محمد صالح” نائباً للرئيس، و”سعيد يوسف شكري، وأمل عبد العزيز العارف، وعثمان موسى عبدالله”. وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويلغى أي نص في أي قرار إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.