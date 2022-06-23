نشكركم على متابعتكم خبر المالية تعتزم طرح سندات سيادية ثنائية الشرائح مقومة بالدولار للاكتتاب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 01:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وزارة المالية عن عزمها طرح سندات سيادية ثنائية الشرائح، ومقومة بالدولار الأمريكي للاكتتاب.

وتتضمن حزمة السندات شريحة متوسطة الأجل مدتها 10 أعوام، وشريحة سندات “فورموزا” ثنائية الإدراج مدتها 30 عاماً.

ومن المخطط طرح شريحة الـ 10 أعوام في سوق لندن للأوراق المالية LSE وسوق ناسداك دبي. وشريحة سندات فورموزا لمدة 30 عاماً في كل من سوق لندن للأوراق المالية LSE وسوق تايبيه وسوق ناسداك دبي.

ودولة الإمارات حائزة على تصنيف -AA من فيتش، وAA2 من موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني.