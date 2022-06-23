وزارة الدفاع تزور أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

زار وفد من وزارة الدفاع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة. وبحثا تبادل الخبرات العلمية والمعرفية في البرامج والبحوث.

ونقلت “وام” عن الدكتور “معمر بالطيب”، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا. قوله خلال لقائه الوفد: “جامعة الشارقة وعلى مدار السنوات الماضية حققت تطوراً كبيراً في مختلف المجالات العلمية والبحثية. وأحرزت تقدماً ملحوظاً على مستوى الجامعات الإقليمية والعالمية”.

من جهته، أكد الدكتور “إلياس فرنيني” نائب المدير العام لشؤون البحوث والمشاريع العلمية. أن “الأكاديمية تضم عدداً من الفرق البحثية العاملة في مختلف تخصصات علوم الفضاء والفلك والمختبرات والمشاريع البحثية. والتي من خلالها تعمل الأكاديمية على إصدار ونشر البحوث والمقالات العلمية في مختلف الدوريات والمجلات العلمية العالمية”.

وشملت زيارة وفد وزارة الدفاع مرافق ومنشآت الأكاديمية التي تحاكي علوم الفلك والكون. وتعرف على نبذة تعريفية عن إنجازاتها الرائدة في المنطقة، مع عرض الخطط والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية الجديدة التي تعمل بها.