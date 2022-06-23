نشكركم على متابعتكم خبر دبي.. ضبط إفريقي حاول إدخال نحو 6 كغ من الماريجوانا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 11:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

ضبطت جمارك دبي في مطار دبي الدولي، 5.95 كيلو غرامات من عشبة الماريجوانا المخدرة. مع مسافر قادم من إحدى الدول الأفريقية. قام بإخفائها في أكياس من عجينة الفول السوداني.

وقال “إبراهيم الكمالي” مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إن “جمارك دبي نجحت في كشف ضبطيات نوعية. ومنها ضبطية الماريجوانا المخدرة بوزن 5.95 كيلو غرامات”.

وأضاف: “تم الاشتباه في حقيبة المسافر أثناء مرورها على جهاز الفحص بالأشعة السينية. وتم رصد علامات القلق والارتياب على المسافر، وبإخضاع حقيبته للتفتيش اليدوي تم العثور على6 لفافات من عجينة الفول السوداني مخبأة بداخلها مادة الماريجوانا”.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود لحماية الإمارات من أضرار آفة المخدرات. مشيداً بالدور الحيوي الذي يقوم به ضباط الجمارك في إحباط عمليات التهريب المتنوعة.