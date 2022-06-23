نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان دوق لوكسمبورغ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 11:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله. برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر “هنري”، دوق لوكسمبورغ الكبرى، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر “هنري”.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “كزافييه بيتيل” رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الكبرى.