نشكركم على متابعتكم خبر ذياب بن محمد بن زايد يطلع على سير عمل قطار الاتحاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 11:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أجرى سمو الشيخ “ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات. زيارة تفقدية للاطلاع على مستجدات الحزمة الأخيرة من المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية. والتي تمتد على مسافة 145 كيلومتراً من إمارة الشارقة وصولاً إلى ميناء الفجيرة ورأس الخيمة.

وقام سموه خلال الزيارة، التي انطلقت من منطقة السيوح في الشارقة وصولاً إلى منطقة سكمكم في الفجيرة. بتفقد عدة معالم رئيسية للمشروع على امتداد مساره في الحزمة الأخيرة من المرحلة الثانية من المشروع. بدأها بجسر السكك الحديدية في منطقة السيوح بالشارقة.

وتوجه سموه إلى منطقة البثنة في الفجيرة لزيارة جسر البثنة. ومن بعدها توجه للاطلاع على أعمال مد قضبان السكك الحديدية في عدد من الأنفاق التي تشق طريقها عبر جبال الحجر بالفجيرة.

وبعد انتهاء الجولة التفقدية، شهد سمو الشيخ “ذياب”، ومعالي “سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي”، وزير الطاقة والبنية التحتية. توقيع اتفاقية بين شركة الاتحاد للقطارات وشركة كاف CAF الإسبانية. إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع السكك الحديدية. لتصميم وتصنيع وتوريد وصيانة قطارات الركاب لمشروع “قطار الاتحاد” بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي.

ومن المقرر، بموجب الاتفاقية، أن تقوم شركة كاف CAF الإسبانية بتصميم وتصنيع وتوريد وصيانة قطارات للركاب، وفق تصاميم مطابقة للمعايير الأوروبية المعتمدة. حيث يتسع القطار الواحد لأكثر من 400 راكباً، وتصل سرعته إلى200 كيلو متر في الساعة.