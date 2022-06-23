نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” .. دعم دولة الإمارات المتواصل كل ما يصب في مصلحة الشعب الصومالي الشقيق و يحقق تطلعاته إلى التنمية و الاستقرار والازدهار وبناء مستقبل أفضل لأبنائه يعمه السلام و الرخاء.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في قصر الشاطئ فخامة حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة حيث رحب سموه بزيارته للدولة وهنأه بتوليه مهام رئاسة الصومال .. متمنياً له التوفيق في قيادة بلده وتحقيق تطلعات شعبه إلى الاستقرار والتقدم والسلام .

فيما أعرب فخامته عن تقديره للمواقف التاريخية لدولة الإمارات ودعمها المتواصل لبلاده معبراً عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها سموه تجاه الشعب الصومالي وتمنياته لدولة الإمارات في ظل قيادته مزيداً من الرفعة والتطور.

و بحث سموه و فخامة الرئيس حسن شيخ محمود .. العلاقات الأخوية بين البلدين وفرص تعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات خاصةً جهود التنمية والسلام في الصومال الشقيق.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. التزام دولة الإمارات بدعمها الشعب الصومالي الشقيق من أجل ترسيخ بناء دولته و المضي قدما نحو مستقبل ينعم فيه بالسلام و الاستقرار انطلاقا من الأواصر الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما.. مشدداً سموه على حرص دولة الإمارات على تعزيز جهود الحكومة الصومالية ومؤسسات الدولة في البناء والتنمية وتعزيز الاستقرار.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس الصومالي ..عن تطلعه للعمل على تطوير التعاون بين دولة الإمارات والصومال بما يلبي تطلعات شعبي البلدين الشقيقين ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة و معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و سعادة محمد أحمد العثمان سفير الدولة لدى الصومال والوفد المرافق لفخامة الرئيس الصومالي.