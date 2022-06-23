نشكركم على متابعتكم خبر كفو وجامعة الإمارات تبتكران آلية لزراعة مليون بذرة لشجرة الغاف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 11:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

ابتكرت شركة “كفو” المتخصصة في التكنولوجيا وخدمات السيارة، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة. آلية لزراعة وإنبات بذور أشجار الغاف في مواقع مناخية قاسية مثل البيئة الصحراوية في دولة الإمارات. باستخدام تقنية الطائرات دون طيار والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر هذه الأبحاث الأولى من نوعها التي تُجرى في الدولة وتمثّل المرحلة الثانية من برنامج “كفو” لزراعة بذور شجر الغاف. الهادف إلى زراعة مليون بذرة في دولة الإمارات للمساعدة على مواجهة تغيّر المناخ.

ونقلت “وام”، عن “نبرة البوسعيدي” مديرة قسم الاستدامة والمجتمع لدى “كَفو”، قولها: “بدأت فكرة المشروع عندما رأينا حرائق الغابات في أمريكا، والبرازيل وفي أجزاء من غابات الأمازون. وطرحنا سؤالاً حول كيفية الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لمكافحة مشكلة ملحة في العالم، وهي تغير المناخ. ومن هنا بدأت المبادرة التي حصلت على دعم كامل من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة”.

وأضافت: تعهدنا بزراعة مليون بذرة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة. وشهدت المرحلة الأولى زراعة 10000 بذرة. ثم انتقلنا إلى المرحلة الثانية بالشراكة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة والمعروفة بأنها واحدة من أفضل مدارس الزراعة والعلوم في المنطقة”.

وأكدت أن شجرة الغاف المقاومة للجفاف تعتبر كنزاً وطنياً في دولة الإمارات، وترمز للتسامح حيث تحتل مكانا فريدا في قلب المجتمع. كما أنها تلعب دورا في تحسين جودة التربة التي تزرع فيها، حيث تمتص ما يصل إلى 34.65 كجم من ثاني أكسيد الكربون الضار يومياً، لتطلقه لاحقاً كأوكسجين.

وأشارت إلى أن “عملية زراعتها تتطلب عمالة مكثفة للغاية، كما تؤثر درجات حرارة الصيف البالغة 45 درجة على زراعة أشجار كافية لإحداث تأثير عملي ومجدي. لذا تعهدنا باستخدام تقنية الطائرات دون طيار المتقدمة للغاية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإبعاد العنصر البشري من عملية الزراعة. وتقديم حل صنع في الإمارات العربية المتحدة، الذي سيولّد زراعة ما يصل إلى مليون بذرة من بذور شجرة الغاف في جميع أنحاء الإمارات”.

وكشفت “البوسعيدي” أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المشروع في صحراء مليحة بإمارة الشارقة. عبر زراعة حوالي 20 ألف متر مربع في نوفمبر المقبل. على أن يتم استكمال زراعة مليون بذرة في صحاري الدولة بنهاية عام 2023.