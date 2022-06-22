نشكركم على متابعتكم خبر المركز الوطني للأرصاد يكشف عن توقعاته لطقس غد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:50 مساءً - متابعة – علي معلا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا نهاراً ومغبرا وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد يصاحبها أمطار خفيفة مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

و أوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 21:26 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 14:09 و الجزر الثاني عند الساعة 04:10 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 17:20 والمد الثاني عند الساعة 07:13 و الجزر الاول عند الساعة 11:11 والجزر الثاني عند الساعة 00:38.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 48 35 75 20 دبي 45 33 75 25 الشارقة 46 32 75 25 عجمان 45 32 75 35 أم القيوين 46 32 80 25 رأس الخيمة 45 33 70 25 الفجيرة 40 32 80 35 العين 48 33 60 15 ليوا 47 36 60 15 الرويس 40 30 90 51 السلع 40 29 98 35 دلما 38 29 95 60 طنب الكبرى 32 31 94 83 طنب الصغرى 32 31 94 83 أبو موسى 32 31 93 81