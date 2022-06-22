نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات تسيّر 31 رحلة إضافية لنقل الحجاج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:50 مساءً - أعلنت طيران الإمارات عن تسيير 31 رحلة إضافية إلى جده والمدينة المنورة لتيسيير حركة الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام.

وستعمل الرحلات الإضافية خلال الفترة بين 23 يونيو الجاري و20 يوليو المقبل إلى جانب الرحلات المنتظمة.

ويسمح بالسفر على الرحلات الإضافية لحاملي تأشيرة الحج فقط حيث ينبغي أن يكون سن الحاج تحت 65 عاما وأن يحمل شهادة تطعيم سارية المفعول وشهادة لقاح معتمد من وزارة الصحة السعودية كما يجب أيضا حيازة نتيجة سلبية لاختبار PCR في غضون 72 ساعة من المغادرة.