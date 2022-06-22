نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق التوسعة الثانية في سوق الحراج من قبل الشارقة لإدارة الأصول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:50 مساءً - متابعة – علي معلا

أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة المرحلة الثانية من توسعة سوق الحراج أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول التي تتميز بتوفير إضافات نوعية وخدمات مبتكرة ومعارض تخدم تجار السيارات وتضيف مساحات أكبر للبنية التحتية في سوق الحراج بما يعزز مبادئ التنافسية العالمية ويحقق خطوات استباقية في شتى القطاعات والمجالات وبالتالي يسهم في استقطاب المزيد من التجار والعملاء والمستثمرين في بيئة استثمارية جاذبة ومميزة لتجارة السيارات من داخل الدولة وخارجها.

و قال سعيد مطر السويدي مدير سوق الحراج إن إطلاق التوسعة الثانية من سوق الحراج تأتي ضمن أجندة واستراتيجية الشارقة لإدارة الأصول المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمشاريع والخدمات والآليات والإجراءات المقدمة التي ستشكل إضافة نوعية لإمارة الشارقة وتسهم في تلبية احتياجات المستثمرين وتوسيع وتطوير أعمالهم بما يخدم القطاع العقاري والتجاري في إمارة الشارقة ودولة الإمارات يدعم خطط التنمية المستدامة التي ستحقق تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المحلي.

وقالت المهندسة شهد بن خادم مدير أول مشاريع – إدارة الأصول ان سوق الحراج في مرحلته الثانية يضم 121 معرضاً جديداً ذات تصاميم عصرية مميزة وجاذبة ستسهم في تحقيق نقلات نوعية، ضمن 39 مبنى فيها 2320 ألف موقف سيارة وصالة عرض ومحطة لمعالجة مياه صرف صحي وفق أنظمة الصرف الصحي الحديثة والمتطورة وشبكة طرق متطورة على مساحة 2.4 كيلو متر.

وأضافت بن خادم ان توسعة المرحلة الثانية من السوق التي استمرت 300 يوم عمل متواصل اعتمدت على طريقة بناء أكثر حداثة وتطور حيث تم استخدام نوعاً مبتكرا في هيكل البناء وهو الهيكل الفولاذي في البناء نظراً لخصائصه المتميزة عن البناء التقليدي وسهولة صيانته ومقاومته الأفضل للعوامل الخارجية بالإضافة إلى تنفيذ تصميم معماري مميز للواجهة الخارجية بما يعزز المظهر العام للسوق.

ويتميز سوق الحراج بموقعه الاستراتيجي بين إمارتي الشارقة وعجمان ويطل على شارع الشيخ محمد بن زايد من جهة وعلى شارع الذيد من الجهة الأخرى فضلا عن قربه من مطار الشارقة الدولي ما يتيح سهولة الوصول إليه من جميع إمارات الدولة.