نشكركم على متابعتكم خبر تدشين “بطاقة صيف أبوظبي” على الموقع الإلكتروني “زوروا أبوظبي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:50 مساءً - متابعة – علي معلا

دشنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اليوم “بطاقة صيف أبوظبي” على الموقع الإلكتروني “زوروا أبوظبي” summerpass.visitabudhabi.ae ،و ذلك بعد إطلاقها بنجاح حملة أبوظبي الترويجية “صيفك معنا أحلى” في معرض سوق السفر العربي هذا العام.

وتتيح البطاقة التي صممتها الدائرة، لحامليها فرصة زيارة أهم المعالم والتجارب السياحية التي تحظى بها العاصمة بأسعار مخفضة من خلال بطاقة حصرية واحدة يسري استخدامها لغاية 31 أغسطس 2022.

وتقدم أبوظبي خدمات الضيافة ذات المستوى العالمي ووجهات الترفيه العائلي والتجارب السياحية والمواقع الثقافية وتجعلها في متناول جميع المقيمين والزوار من خلال “بطاقة صيف أبوظبي”، التي تبلغ أسعارها 599 درهم للكبار، و499 درهم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاماً، وهي مجانية للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات فأقل.

وتسمح البطاقة لحامليها الدخول إلى المدن الترفيهية العالمية الثلاث في جزيرة ياس، “عالم فيراري أبوظبي” وتجربة الأفعوانية الأسرع في العالم، و”عالم وارنر براذرز أبوظبي” ولقاء الأبطال الخارقين المحبوبين، و”ياس ووتروورلد أبوظبي” والاستمتاع بأكثر من 40 جولة ولعبة ومنزلقة.

وتشمل البطاقة أيضاً زيارة مجانية لمدة يوم واحد إلى متحف اللوفر أبوظبي، وكذلك الدخول المجاني أو بسعر مخفض إلى 13 موقعاً ثقافياً في مدينة أبوظبي ومنطقة العين، من ضمنها، قصر الحصن، بيت الحرفيين، قصر الوطن، متحف قصر العين، قلعة الجاهلي، وقصر المويجعي.

وتغطي البطاقة أيضاً التنقل المجاني عبر أرجاء المدينة بسهولة عبر حافلات أبوظبي وفي جزيرة ياس من خلال حافلات “ياس إكسبرس”.