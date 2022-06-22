نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي للتنمية يُشارك في منتدى “اصنع في الإمارات”.. إليك التفاصيل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:50 مساءً - متابعة – علي معلا

شارك صندوق أبوظبي للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” في منتدى “اصنع في الإمارات”، الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تحت شعار “استثمار، شراكة، نمو”.

وتركزت جلسات المنتدى على أهمية القطاع الصناعي ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته على التعامل مع سلاسل التوريد، كما ساهم الحدث في توفير فرص فريدة وجديدة للشركات الوطنية الرائدة للاستثمار في القطاع الصناعي، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير الصناعات القائمة وتساهم في استشراف مستقبل قطاع الصناعة في الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن مشاركة الصندوق ومكتب أبوظبي للصادرات في المنتدى تأتي في إطار حرصنا على توحيد الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أهم المراكز العالمية للتصنيع والصناعة، ودعم الرؤى والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية الهادفة لنمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني” مشيراً إلى أن المنتدى يعد منصة مهمة تساهم في استشراف مستقبل الصناعات الوطنية، والتي من خلالها نعمل بدورنا على تعزيز قدرة الصادرات الوطنية للدخول والمنافسة في الأسواق العالمية، مضيفاً أن انعقاد هذا المنتدى الهام ساهم في التعرف على التجارب العالمية الرائدة المعروضة في القطاع الصناعي والاستثماري، كما أتاح المجال إلى استكشاف فرص استثمارية نوعية تدعم قطاعات اقتصادية واعدة للدولة”.

ويدعم صندوق أبوظبي للتنمية من خلال مشاركته في المنتدى الطموحات الوطنية الهادفة إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتسريع وتيرة جذب الاستثمارات للدولة، حيث ساهم تنظيم المنتدى في عقد شراكات استراتيجية تدعم المشاريع الاستثمارية الرائدة والقادرة على الارتقاء بالاقتصاد الوطني، كما وفر المنتدى للمشاركين عرض الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين لتمكينهم من الاستثمار في أسواق عالمية جديدة.

كما شارك مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية في جلسات رئيسية نظمها المنتدى، والذي تم خلاله التعريف بالدور الهام “لأبوظبي للصادرات” في تقديم الحلول التمويلية لدعم الشركات الإماراتية وتعزيز تواجدها على خريطة التجارة العالمية، والمساهمة في زيادة حجم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها لتنويع الاقتصاد الوطني واستدامة مصادر الدخل، إلى جانب التعريف بمزايا التمويلات والضمانات التي يوفرها /أدكس/ للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية.

وعرضت كبرى الشركات الإماراتية والعالمية خلال المنتدى خططها الصناعية الطموحة للاستفادة من فرص التوسع على مستوى سلاسل التوريد والمشتريات، كما وفر المنتدى الفرصة لإبرام شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية والدولية رفيعة المستوى والتي تحرص على الاستثمار في التصنيع والإنتاج في دولة الإمارات.