نشكركم على متابعتكم خبر كلية دبي للسياحة تُهيئ طلابها للدخول في سوق العمل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:55 مساءً - متابعة – علي معلا

توفر كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي للطلبة فرصاً للتعليم النظري والمهني واكتساب خبرات عملية تسهم في توسيع معارفهم وصقل مهاراتهم لتمكينهم من التخطيط السليم لمستقبلهم العملي في قطاع السياحة والضيافة.

وتحرص الكلية على استقطاب الطلاب المتخرجين من المرحلة الثانوية مع إعلانها عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر المقبل وذلك ضمن سعيها لجذب المهارات الشابة للانخراط في قطاع السياحة والضيافة.. فيما يمكن لطلبة المرحلة الثانوية الاستفادة من التعافي السريع الذي يشهده قطاع السياحة والتخطيط لمستقبل مهني ناجح.

ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة ارتفاع معدلات التوظيف في قطاع السفر والسياحة عالمياً بنسبة 3.5% خلال 2022 ليشكل القطاع 9.1% من إجمالي سوق العمل العالمي مع توقعات بنموه خلال 2023 والأعوام المقبلة..

فيما يمكن لطلاب المرحلة الثانوية الاستفادة من التعافي السريع الذي يشهده قطاع السياحة حيث يوفر لهم فرصة لتخطيط مستقبل مهني ناجح.

وتدير كلية دبي للسياحة أول منصة تعليمية متعددة التخصصات في المنطقة لترفد القوى العاملة بمواهب استثنائية تحمل فكراً نيّرا يتطلع للمستقبل ليسهموا بقيادة مستقبل القطاع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر الكلية للطلاب تدريباً مهنياً في تخصصات السياحة وتجارة التجزئة وفنون الطهي والضيافة والفعاليات وذلك في إطار سعيها لتعزيز إمكانات الموهوبين في الإمارة وتشجيع الشباب المواطنين وكذلك المقيمين على العمل في وظائف ضمن القطاع السياحي تناسب إمكاناتهم.

وتشجع الكلية الشباب على اغتنام الفرص المميزة في قطاع السياحة والضيافة الذي يشهد نموا لاسيما خلال هذه المرحلة المهمة من حياتهم لاستكشاف فرص التعليم والتدريب المهني ليتمكنوا من اختيار مسارهم العملي وصقل مهاراتهم لتأمين فرص عمل في القطاع.

وقال عيسى بن حاضر المدير العام لكلية دبي للسياحة: يتخرج طلاب المرحلة الثانوية في مختلف مدارس دبي خلال الفترة المقبلة ويفكرون بمستقبلهم ومسيرتهم المهنية حيث يجدون صعوبة في اختيار المجال المناسب وخصيصاً الطلاب الذين لا يرغبون باتباع مسارات الدراسة التقليدية لذا توفر كلية دبي للسياحة لهؤلاء الطلاب خياراتٍ بديلة تضمن لهم حياةً مهنية ناجحة.

وأشار إلى أن كلية دبي للسياحة تقدم للمرشحين الموهوبين من المواطنين والمقيمين في الإمارات برامج تدريب مهني شاملة لتزوّدهم بالمهارات الأساسية واللازمة لدخول سوق العمل المزدهر في قطاع السياحة وذلك تماشياً مع أهداف قيادة دولة الإمارات الرشيدة للارتقاء بمكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والسياحة والفعاليات.

كما تقدم الكلية لطلابها برامج تعليم عملية وتفاعلية تمكنهم من فهم طبيعة القطاع والمزايا التي يقدمها لهم.. وإننا نشجع الطلاب على استكشاف برامج التدريب المهني لدى الكلية ونأمل من خلال برامجنا المبتكرة والشاملة أن نرفد سوق العمل بالجيل التالي من خبراء القطاع .

وتجمع كلية دبي للسياحة بين تقديم المعارف النظرية في كل مادة وتخصص لديها وتوفير الخبرات العملية للإطلاع على واقع القطاع عن كثب من خلال برامج التدريب العملي وفرص التطوع والجولات الميدانية التفاعلية.. كما يستفيد الطلاب إلى جانب الخبرات المتميزة التي يتضمنها كل برنامج تدريبي من المحاضرات القيّمة التي يقدمها نخبة من الخبراء في مجالاتٍ متنوعة ما يكسبهم فهماً أوسع حول طبيعة عملهم.

وتتمتع الكلية بموقع مميز في قلب دبي في “ون سنترال” بمركز دبي التجاري العالمي بالقرب من أهم معالم الإمارة بما فيها “متحف المستقبل” حيث يتيح هذا الموقع المتميز بوابة مثالية لدخول هذا المجال.. في حين تقدم الكلية شهادات معتمدة مع مجموعة متنوعة من البرامج ما يتيح الالتحاق ببرامج الدبلوم المعتمدة دولياً في قطاع السياحة.

وشارك طلاب كلية دبي للسياحة خلال السنوات الأخيرة الماضية في برامج التدريب العملي في عدد من أهم الجهات والعلامات التجارية الرائدة عالمياً في قطاع السياحة والضيافة بما فيها “طيران الإمارات” و”مجموعة جميرا” وفنادق “هيلتون” و”الريتز-كارلتون” وغيرها ..كما شارك الطلاب في أعمال تطوعية مميزة منها “تحدي دبي للياقة” و”أسبوع الموضة العربي” و”مهرجان دبي للمأكولات” و”سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1″و”جلفود “و”معرض إكسبو كولينير”.