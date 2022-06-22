نشكركم على متابعتكم خبر فلاي دبي تستعد لموسم صيفي قياسي.. والرئيس التنفيذي يكشف التفاصيل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:55 مساءً - متابعة – علي معلا

تستعد فلاي دبي لموسم صيفي قياسي استمرارا للأداء الاستثنائي الذي حققته الناقلة في الربع الاول من العام الجاري وزيادة الطلب على السفر.

وتتوقع الشركة ان تنقل نحو ثلاثة ملايين مسافر خلال هذا الصيف الذي يعد الأكثر ازدحاما في تاريخ الشركة حيث يتوقع تشغيل ما معدله 8500 رحلة شهريا عبر شبكة فلاي دبي التي تضم 102 وجهة ما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي إنه في الوقت الذي يتعافى فيه قطاع الطيران العالمي ببطء من تداعيات جائحة كورونا اثبتت دبي نهجها الراسخ في العودة وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة. لقد مكنتنا القرارات التي اتخذت في وقت مبكر من الجائحة من تكثيف عملياتنا لتلبية الطلب المتنامي في وقت قياسي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها موظفونا فضلا عن تكاتف وتعاون مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة والثقة التي يوليها مسافرونا لخدماتنا وعملياتنا .

وأضاف الغيث أن المرونة الكبيرة التي نتمتع بها وجاهزيتنا فضلا عن نموذج أعمالنا القوي وتسليمات الطائرات الجديدة هذا العام تضعنا في موقع راسخ للتكيف مع مختلف التحديات التي نواجهها في الصناعة ونتطلع إلى صيف استثنائي يربط بين الناس وفتح الأسواق غير المخدومة وتوفير المزيد من الخيارات لعملائنا للسفر.

وتعود رحلات فلاي دبي إلى أكثر من 30 وجهة والتي كانت تعمل مؤقتا من مطار دبي وورلد سنترال /DWC/ لتعمل من مطار دبي الدولي /DXB/ اعتبارا من 23 يونيو الجاري يأتي ذلك بعد الانتهاء بنجاح من برنامج إعادة تأهيل المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي التي استمرت 45 يوما خلال الفترة ما بين 9 مايو و 22 يونيو عملت الناقلة خلالها على تسهيل حركة المسافرين من خلال العمل من كلا المطارين.

ويتوقع ان تشغل فلاي دبي ما معدله 8500 رحلة شهريًا عبر شبكة فلاي دبي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر وهذا يمثل نموًا بنسبة 43 بالمائه في المقاعد المتوفرة/ كم / ASKM / بالفترة نفسها من عام 2019. كما تتوقع الشركة ان تنقل خلال هذه الفترة نحو ثلاثة ملايين مسافر عبر شبكة متنامية من 102 وجهة حول العالم. واعتبارًا من 23 يونيو فصاعدا ستبدأ الشركة رحلاتها إلى 11 وجهة بما في ذلك أبها في المملكة العربية السعودية وباتومي في جورجيا وبودروم وإزمير وطرابزون في تركيا وكاتانيا وبيزا في إيطاليا ودوبروفنيك في كرواتيا وميكونوس وسانتوريني في اليونان وتيفات في الجبل الأسود.

وستضيف فلاي دبي أيضا مزيدا من الرحلات على بعض وجهاتها ذات الطلب العالي بما في ذلك باكو وبلغراد وبودابست وليوبليانا وجزر المالديف وبراغ وسالزبورغ وسراييفو وتبليسي وزنجبار.