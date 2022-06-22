مجمع توازن الصناعي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة نكستر الفرنسية

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:55 مساءً - متابعة – علي معلا

وقع مجمع توازن الصناعي الذراع المطور الصناعي لمجلس التوازن الاقتصادي مذكرة تفاهم مع شركة نكستر الفرنسية لتأسيس مركز لاختبار وتأهيل الذخائر وأنظمة الأسلحة والمركبات وفق أحدث المعايير الدولية وذلك في إطار التزامات الشركة الفرنسية تجاه متطلبات برنامج التوازن الاقتصادي، على هامش منتدى /اصنع في الإمارات … استثمار .. شراكة ..نمو/ الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي.

حيث وقع على المذكرة كل من المهندس فايز صالح النهدي الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي ودومنيك موريست المدير الإقليمي لشركة نكستر الفرنسية في أبوظبي بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال المهندس فايز صالح النهدي الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية المجمع القائمة على تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والوطنية وتطويره وتعزيز تنافسيته من خلال طرح حلول مبتكرة تساهم في تعزيز من كفاءته في مختلف المجالات، الامر الذي ينسجم مع استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة /مشروع 300 مليار/.

وكشف المهندس النهدي عن أن المركز سيلبي احتياجات استراتيجية لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية تتمثل في أهمية وجود هيئة مستقلة لفحص وتأهيل الأسلحة والذخائر وضمان جودتها وزيادة فرص تصدير الصناعات الوطنية واعتمادها محليا ودوليا.

وأكد أن المركز سيساهم في تخفيض التكاليف اللوجستية وتقليص فترات تسليم شحنات الاسلحة والذخائر والحد من مخاطر قيود التصدير المحتملة فضلا عن مساهمته في دعم وتعزيز أنشطة البحث والتطوير من خلال تأهيل النموذج الأولي لتمكين التصنيع، لافتا إلى أن المركز سيخدم في المرحلة الأولى شركاء مجمع التوازن الصناعي الاستراتيجيين من بينهم وزارة الدفاع والقوات المسلحة وإدارة الاستحواذ في مجلس التوازن الاقتصادي وغيرهم من الكيانات الصناعية العملاقة في الإمارات.

من جهته قال دومنيك موريست المدير الإقليمي لشركة نكستر في أبوظبي فخورون بأن ندخل في شراكة استراتيجية مع مجمع التوازن الصناعي لبناء وتأسيس مركز لاختبار وتأهيل الأسلحة والذخائر في إمارة أبوظبي، خاصة وأن مجمع توازن الصناعي يعد أحد ابرز الجهات التي تعمل على تمكين وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن المشروع سيساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية كمركز اقليمي متقدم في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المعتمدة والمؤهلة للنفاذ الى كافة الأسواق العالمية وفق أرقى المواصفات العالمية.

واوضح ان المشروع يأتي تنفيذا لالتزامات الشركة تجاه دولة الإمارات جراء انضمامها لبرنامج توازن الاقتصادي، مؤكدا أن المشروع يعكس مدى الشراكة القوية بين مجلس التوازن الاقتصادي وشركة نكستر وحرصها على مواصلة دعمها لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالدولة.