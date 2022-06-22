نشكركم على متابعتكم خبر تعاون جديد بين أدنوك والجوجيتسو لدعم الرياضيين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:55 مساءً - متابعة – علي معلا

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو وشركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ عن أحدث مبادراتهما المشتركة، والتي تتضمن برنامجا تدريبيا لموظفي /أدنوك/، انطلاقا من الشراكة المتميزة التي تجمع بين الطرفين، وتهدف لدعم الرياضيين وتعزيز حضور لعبة الجوجيتسو.

ومن خلال المبادرة، سيتمكن موظفو /أدنوك/ من حضور حصص تدريبية أسبوعياً، تتيح لهم رفع قدراتهم وكفاءتهم على البساط، وتمهد لهم طريق الالتحاق بركب محترفي هذه الرياضة والمشاركة في البطولات، كما تساهم مثل هذه المبادرات في تشجيع مختلف فئات المجتمع على اعتماد أنماط حياة صحية مفيدة.

كما أعلنت /أدنوك/ عن تشكيل فريقها الخاص للمشاركة في الفعاليات الرسمية التي يُنظمها اتحاد الامارات للجوجيتسو، ما يعزز المساعي المبذولة لإعداد ودعم أبطال في واحدة من أسرع الرياضات نمواً في العالم.

وتستند هذه المبادرات على الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين، والتي تتيح لأدنوك رعاية بطولات الجوجيتسو، وتؤكد التزام الشركة الكامل بالنهوض بالمشهد الرياضي ودعم المواهب المحلية في الدولة.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: “تمثل أدنوك إحدى أبرز الجهات الداعمة لفعاليات الاتحاد ورؤيته في تعزيز حضور رياضة الجوجيتسو في مُختلف أنحاء الدولة، وترسيخ تفوق الدولة في اللعبة عالميا. وحرصت الشركة على تشجيع أفرادها دائما لممارسة هذه الرياضة واحترافها إيمانا منها بأثرها الكبير على شخصية وأداء الممارسين”.

وأضاف: “نحن متحمسون لانضمام موظفي أدنوك إلى فعالياتنا؛ ونثق بأنهم سيشكلون إضافة مهمة. وبات موظفو الشركة من الآن يمتلكون خارطة طريق واضحة نحو التنافس في المسابقات العالمية”.

وأشاد الدكتور سيف سلطان الناصري، رئيس دائرة الموارد البشرية للمجموعة في أدنوك بالشراكة الراسخة مع أحد أهم الاتحادات الرياضية المحلية الذي أصبح عنوانا للنجاح والتميز، وتقديم الدعم لمبادراته وأنشطته التي تستهدف ترسيخ ريادة وتفوق الإمارات على صعيد الجوجيتسو بشكل خاص والرياضة بشكل عام.

وأضاف أن أدنوك واتحاد الامارات للجوجيتسو يجتمعان تحت مظلة واحدة من الأهداف المشتركة، تعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتمكين شباب الإمارات وتذليل العقبات أمامهم وتأهيلهم للعب دور مؤثر في مختلف المجالات والساحات.

ويضم فريق أدنوك الذي سيُشارك في فعاليات اتحاد الإمارات للجوجيتسو ثمانية موظفين مُسجلين على قائمة الرياضيين المحترفين للعبة، وهم: سعود الحمادي، وأحمد علي المصعبي، ومحمد عادل، وسعود النقبي، ويوسف الحوسني، وعبدالله السناني، وزايد البريكي، وأحمد ناصر المصعبي.

وبدوره قال يوسف الحوسني، عضو فريق أدنوك للجوجيتسو والموظف لدى الشركة في ادارة الأمن والسلامة: “إنا مُتحمس لتمثيل أدنوك في المنافسات القادمة على أعلى المستويات. لقد حضرت العديد من بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو وأتطلع الآن لأكون على بساط المنافسة مع يقيني بأنّ هذه التجربة ستُشكل إضافة إيجابية بالنسبة لي على مختلف الأصعدة”.