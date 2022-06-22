مذكرة تفاهم جديدة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا ودوبال القابضة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 04:53 مساءً - متابعة – علي معلا

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن أعمال اليوم الثاني لمنتدى “اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو”، والمنعقد اليوم في العاصمة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع “دوبال القابضة”، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والكهرباء والطاقة والصناعة.

وجاءت تلك الخطوة لدعم التعاون الصناعي في دولة الإمارات عبر تعزيز التكنولوجيا المتقدمة وتبادل المعرفة وخلق الوظائف، وتقديم الحوافز المطلوبة لدفع عجلة النمو الصناعي قدماً.

وحضر مراسم التوقيع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ووقعها سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل الوزارة، وأحمد حمد بن فهد المهيري، الرئيس التنفيذي لدوبال القابضة، وفرص صناعية واعدة.

وقال سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع “دوبال القابضة”، تحقيقاً لأهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية لترسيخ اسس النمو الصناعي في دولة الإمارات”، مشيراً أن دوبال تعتبر احدى أهم الشركات الصناعية المحركة للنمو الصناعي والداعمة لتطوير المنتجات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة”.

وأضاف سعادته: ” لقد تم الإعلان عن مجموعة من الفرص والحوافز والمزايا والممكنات خلال المنتدى، وذلك بفضل السياسات التي تنفذها الجهات الحكومية والشركات الصناعية والمؤسسات التمويلية من أجل تعزيز دور الشركات ودعمها على صعيد تبني التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بأعمالها الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتحسين الجودة، وبالتالي رفع مستوى التنافسية الصناعية لدولة الإمارات”.

وبدوره قال أحمد حمد بن فهد المهيري، الرئيس التنفيذي لدوبال القابضة: “تعتبر الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعاون سينهض بالصناعات والتكنولوجيا المستدامة، ما يعد عاملاً مهماً لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة في الدولة”.

وأضاف المهيري: “تتماشى هذه الاتفاقية مع التزام دوبال القابضة بالاستثمار في المشاريع الواعدة ضمن سلسلة قيمة المعادن غير الحديدية والصناعة والكهرباء والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص لإعادة التدوير والاستدامة والابتكار التكنولوجي”.