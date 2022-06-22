نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. تسجيل 1,592 إصابة جديدة بفيروس كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 04:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

أجرت وزارة الصحة الإماراتية 318,906 فحصاً جديداً في الدولة، مما أسفر عن كشف 1,592 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 932067 حالة.

ولم يتم رصد أي حالة وفاة في الدولة لتبقى حصيلة الوفيات إلى 2309 وفاة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 1,361 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا لتسجل حالات الشفاء 912587 حالة.