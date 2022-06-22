نشكركم على متابعتكم خبر الإنفاق الحكومي يصل إلى 11.35 مليار درهم خلال 3 أشهر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حصلت وزارة المالية في دولة الإمارات، إيرادات فعلية للجهات الاتحادية بقيمة 11.339 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت النفقات الفعلية نحو 11.354 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وفق ما أوردته الوزارة في تقرير الأداء المالي، لنتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للربع الأول من العام الجاري.

وذكرت الوزارة أن “الإنفاق على قطاع الخدمات العمومية العامة جاء في المرتبة الأولي بإجمالي 2.433 مليار درهم. بنسبة 21.43% من إجمالي الإنفاق في الربع الأول من العام الجاري”.

وحل قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة المرتبة الثانية بإجمالي إنفاق 2.12 مليار درهم بما يعادل 18.69% من الإجمالي. وثالثاً قطاع الحماية الاجتماعية بنحو 2.017 مليار درهم بنسبة 17.77%، ورابعاً الدفاع بنحو 1.679 مليار درهم بنسبة 14.79%.

وجاء قطاع التعليم في المركز الخامس بإنفاق 1.4 مليار درهم بنسبة 12.34%، وسادساً الصحة بنحو 987.92 مليون درهم بنسبة 8.7%. وسابعاً الترفيه والثقافة والدين بنحو 227.52 مليون درهم بنسبة 2%، وثامناً الشؤون الاقتصادية بنحو 224.26 مليون درهم بنسبة 1.98 %.

وجاء الإسكان ومرافق المجتمع تاسعاً بنحو 213.09 مليون درهم بنسبة 1.88%، وعاشراًً قطاع حماية البيئة بنحو 48.06 مليون درهم بنسبة 0.42%.