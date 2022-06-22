نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يوجه باستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في مدينة إكسبو دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وجه صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخCOP28 .

وستتم استضافة المؤتمر في “مدينة إكسبو دبي”، وهو موقع “إكسبو2020 دبي” الذي استضافته الدولة. وتركز الدورة الثامنة والعشرون من المؤتمر على محاور رئيسية تشمل تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية. واحتواء الجميع، وتضافر الجهود والعمل معاً لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة. وحلول عملية تسهم في تجاوز التحديات واغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً مستداماً لأجيال الحاضر والمستقبل.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 45 ألف مشارك يومياً، من بينهم رؤساء دول وحكومات وقادة منظمات دولية. وممثلو القطاع الخاص وأكاديميون وخبراء وممثلو منظمات المجتمع المدني.

وتكتسب الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف أهمية كبيرة في تحقيق مستهدفات “اتفاق باريس للمناخ”. إذ إنه يعقد خلال مرحلة دقيقة يسعى فيها المجتمع الدولي إلى إحراز تقدم في الالتزامات التي جرى التعهد بها في الاتفاق.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر أول تقييم عالمي لمدى تقدم الدول في تنفيذ إسهاماتها المحددة بموجب اتفاق باريس. إضافة إلى تحديد ملامح الجولة التالية من هذه المساهمات.