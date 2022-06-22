نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُدين بشدة الهجمات الإرهابية المتتالية في مالي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجمات الإرهابية المتتالية التي وقعت خلال الأيام الماضية على قرى وسط جمهورية مالي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 120 من الأبرياء.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة مالي وشعبها الصديق، ولأهال وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء.