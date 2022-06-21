نشكركم على متابعتكم خبر مبادرة “مليون مبرمج عربي”.. نقلة نوعية في عالم التعلم الرقمي والبرمجة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

مبادرة “مليون مبرمج عربي” هي إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. والتي أشرفت عليها مؤسسة دبي للمستقبل منذ إطلاقها عام 2017 وعلى مدار أربع أعوام.

وأتاحت المبادرة الفرصة لأكثر من مليون مبرمج عربي للتسجيل والمشاركة في المبادرة الأكبر من نوعها في المنطقة من أي مكان في العالم. وذلك عبر منصة “يوداستي” التعليمية الرقمية المتخصصة في توفير المحتوى التعليمي الرقمي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة المطلوبة في سوق العمل. مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن الإلكتروني وتعلم الآلة وغيرها.

هذا وأتاحت منصة “يوداستي” الفرصة لأكثر من مليون عربي من 80 دولة حول العالم بتعلم البرمجة عبر خمس ملايين ساعة دراسة وعمل. و76 ألف ورشة تدريبية. لتشمل المبادرة 100 ألف مشروع تخرُّج ناجح. و1500 منحة للمتفوقين. محدثةً نقلة نوعية في عالم التعلم الرقمي والبرمجة. وسد فجوات الأمية الرقمية لدى الشباب العربي. ممن سيؤثرون بشكل هائل في تقدم مجتمعاتهم. واستعادة المكانة الإنسانية والحضارية الرائدة للعالم العربي.

وفي حفل اختتام المبادرة في مايو 2022. احتفى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل. بدخول مليون مبرمج عربي إلى عالم الاقتصاد الرقمي. الذين سيوظفون المهارات البرمجية التي اكتسبوها في تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

وتم تكريم الفائز بالمركز الأول بتحدي مليون مبرمج عربي بجائزة قدرها مليون دولار. فيما حصل أصحاب المشاريع الخمسة الأفضل على جوائز بقيمة 50 ألف دولار لكل منهم. وتم تكريم أربعة من أفضل المدرّبين بجائزة قدرها 25 ألف دولار لكل مدرب.