نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

عُقِد صباح اليوم. اجتماع المجلس التنفيذي في مكتب سمو الحاكم .وترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وناقش المجلس ضمن خططه المستمرة لوضع السياسات العامة للإمارة والعمل على تنفيذها مع الدوائر والهيئات الحكومية وفي إطار العمل على تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات. عدداً من الموضوعات الهامة المعنية بتطوير مختلف القطاعات والأنظمة.

وأصدر المجلس القرار رقم /20/ لسنة 2022م. بشأن اعتماد رسوم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة. ويأتي القرار ضمن العمل على تطوير البنية التشريعية للإمارة وتحديث القوانين والقرارات. وتوفير أفضل الخدمات والمميزات والحوافز.

هذا واعتمد المجلس عدداً من المقترحات المعنية بتطوير قطاع النقل العام وتحقيق المرونة في تشغيل الحافلات والمركبات بما يواكب مختلف المتغيرات والتطورات في المجالات المعنية بالنقل.

كما وجه المجلس بالعمل على تعزيز استخدام الوسائل الحديثة والصديقة للبيئة تحقيقاً لرؤى وأهداف الإمارة الرامية للحفاظ على البيئة والاستخدام الأمثل لمواردها. بالإضافة إلى توفير خدمات مميزة للمستفيدين من خدمات النقل العام.

واطلع المجلس على خطط مجلس الشارقة للتعليم في تنفيذ برامج وأنشطة صيفية تهدف إلى استغلال الإجازة الصيفية وأوقات الأطفال من خلال أنشطة متنوعة تقدم الفائدة والترفيه وتسهم في تعزيز القيم والمبادئ.