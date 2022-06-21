نشكركم على متابعتكم خبر حاكم دبي: “مدينة إكسبو دبي” تمثل أجمل طموحات دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:39 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحويل موقع معرض إكسبو 2020 دبي إلى “مدينة إكسبو دبي”.

وقال سموه عبر تويتر: “‏الإخوة والأخوات … بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ … الذي زاره أكثر من ٢٤ مليون زائر .. والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر ١٧٠ عاماً .. نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى “مدينة إكسبو دبي” .. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي”.

وأضاف سموه: “‏مدينة إكسبو دبي ستكون مدينة صديقة للبيئة..صديقة للعائلات.. صديقة للتقنية ..صديقة للاقتصاد.. المدينة المرتبطة بميناء ومطارين والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر .. سيبقى سحر إكسبو مستمراً .. ستبقى قبة الوصل .. وستبقى شلالات إكسبو.. وسيبقى جناح الامارات وجناح ألف وجناح تيرا..”.

وتابع سموه: “‏مدينة إكسبو دبي ستضم متحفاً جديداً..ومركز عالمي للمعارض.. ومقرات شركات اقتصادية ضخمة.. وأجنحة السعودية والمغرب ومصر وغيرها .. وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي .. ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله.. ستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة”.