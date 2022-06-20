نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات تشهد مستويات قياسية للحجوزات الصيفية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يونيو 2022 05:53 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

يشهد الموسم الصيفي أعلى نسبة طلب على الحجوزات لدى شركة “طيران الإمارات”. بعد التعافي من تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان لها: “من المتوقع، وفق أرقام الحجوزات، أن تزيد أعداد المسافرين من دولة الإمارات بين يونيو الجاري ويوليو المقبل على 550 ألفاً”.

ولفتت إلى أنها تواصل إضافة رحلات جوية حيثما أمكن لتعزيز جدولها الصيفي، إذ تعمل حالياً بنحو 80% من طاقتها قبل الجائحة. وتوفر خلال الصيف أكثر من مليون مقعد أسبوعياً لتلبية الطلب.

وحثت “طيران الإمارات” المتعاملين معها، الذين لم يخططوا بعد لعطلاتهم وسفرهم. على المضي قدماً، والحجز الآن، لضمان قدرتهم على السفر في التواريخ والرحلات التي يفضلونها.