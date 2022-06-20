انضمام الإمارات للشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يونيو 2022 05:53 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مبادرة الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد “IPHE”.

والمبادرة، تعاونية دولية لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود، وتمكين أمن الطاقة العالمي والبيئي والفوائد الاقتصادية التي يمكن أن توفرها هذه التقنيات. وعضوية IPHE مفتوحة للكيانات الحكومية الوطنية التي لديها التزامات كبيرة لاستثمار الموارد في أنشطة البحث والتطوير والعرض لتعزيز تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود. فيما تضم ضمن عضويتها كبرى الدول العالمية ذات الإنجازات الكبيرة في تلك المجالات.

ويعتبر انضمام الإمارات إلى المبادرة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الدولة الكبير بصفتها من الدول الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة. وخاصة المتجددة والنظيفة، وباعتبارها أحد المزودين الرئيسين لطاقات المستقبل.

وجرى التوقيع على اتفاقية انضمام الدولة خلال اللقاء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي. بين سعادة المهندس “شريف العلماء”، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول. و”نوي فان هولست” رئيس مبادرة الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد.