نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الداخلية في الدولة تحذر من رسائل نصب تحمل شعارات حكومية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يونيو 2022 02:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حذرت وزارة الداخلية في دولة الإمارات الجمهور من رسائل مشبوهة قد تحمل شعارات حكومية أو شرطية، تحتوي على رقم سري (OTP) أو روابط مشبوهة.

وبينت الوزارة أن المحتالون يحاولون بواسطة هذه الرسائل النصب على ضحاياهم. داعية إلى الإبلاغ الفوري ليتم التعامل مع هذه الحالات.

وأكدت الوزارة أن الرسائل الصادرة عنها تتم عبر الأرقام الرسمية والبريد الإلكتروني وطرق التواصل المعروفة والآمنة.