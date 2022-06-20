نشكركم على متابعتكم خبر “الداخلية” تنفذ تمريناً أمنياً في عجمان وأم القيوين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يونيو 2022 12:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

تنفذ وزارة الدخلية تمريناً أمنياً في إمارة عجمان يوم غد الاثنين 20 يونيو. وفي إمارة أم القيوين يوم الأربعاء 22 يونيو الجاري.

ونشرت الداخلية عبر حسابها بتويتر. أنه قد يصاحب التمرين تحرك وحدات عسكرية وطائرات عمودية. منوهة للجمهور الكريم بضرورة عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وإفساح الطريق لوحدات الشرطة.