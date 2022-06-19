القبض على عصابة سرقة السيارات في أم القيوين

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يونيو 2022 03:55 مساءً - متابعة- نغم حسن

ألقت شرطة أم القيوين القبض على عصابة متخصصة في سرقة سيارات حديثة وفارهة تابعة لمكاتب تأجير السيارات في الدولة.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبید، أنه وردت عدة بلاغات. من أصحاب مكاتب تأجير السيارات تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتصال والتواصل بمكاتبهم طالباً سيارات فارهة وحديثة. وتوصيلها له إلى إمارة أم القيوين، وقد قام موظفو تلك المكاتب بإنجاز المعاملات إلكترونياً. وعدم التأكد من صحة البيانات وكذلك معرفة الشخص الذي طلب تلك المركبات منهم.

وبالتحريات، تم التوصل لعصابة مكونة من عدة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة. تقوم باستلام تلك المركبات في أم القيوين وتوقف جهاز تتبع حركة المركبة وتعطله وتتخلص منه.

ومن ثم تم الترصد للعصابة وضبط عدد من أفرادها، وقد اعترفوا باستلام المركبات في الإمارة وتسليمها إلى شخص آخر يقيم في إحدى الإمارات المجاورة.

وتم إعداد كمين له وضبطه بالتنسيق مع إدارات التحريات والمباحث الجنائية بالقيادات الشرطية الأخرى.