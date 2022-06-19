نشكركم على متابعتكم خبر الدفاع المدني يُعلن السيطرة على حريق بمدينة الإمارات الإنسانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يونيو 2022 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أخمدت قوات الدفاع المدني حريقاً بسيطاً نشب في إحدى الغرف السكنية بمدينة الإمارات الإنسانية.

وبحسب “وام”، أكدت إدارة مدينة الإمارات الإنسانية أن الاستجابة السريعة لفرق الدفاع المدني كانت نتيجة المتابعة المستمرة لسلامة أروقة المباني والغرف السكنية بالمدينة.

وأشارت أيضاً إلى أن المدينة مهيأة بالكامل بكل سبل السلامة والأمان لسلامة قاطنيها والعاملين بها.

ووجهت إدارة المدينة فرق الاستجابة بالمباشرة الفورية بعمل تحقيقات حول سبب الحادث.

ولم يتم الإعلان عن أي خسائر بشرية أو مادية جراء الحريق.