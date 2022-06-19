نشكركم على متابعتكم خبر النيابة العامة تحذر من الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو زائف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يونيو 2022 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

حذرت النيابة العامة في دولة الإمارات من الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، وذلك من خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها.

وقالت النيابة العامة يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على /2,000,000/ مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذر ضبطها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه.

وللجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون وذلك وفقاً للمادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.