نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن دائرة شؤون الضواحي والقرى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يونيو 2022 12:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /42/ بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُرقّى سعادة الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعيّن رئيساً لدائرة شؤون الضواحي والقرى، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.